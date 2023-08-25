«Я еще вернусь»: вот о чем говорил Пригожин в прощальном послании

Шоу «Звезды сошлись» выходит в эфир с 2017 года. В последнем сезоне его бессменными ведущими были Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин. Слухи об уходе продюсера всплывали в Сети еще с декабря, но на днях они подтвердились — Кудрявцевой придется искать другого партнера.

По словам мужа Валерии, работа в роли ведущего была для него интересным экспериментом. На проекте было очень комфортно и легко, а команда шоу оставила самые положительные впечатления. Мужчина поблагодарил всех сотрудников за возможность потрудиться в отличной компании, но прощаться не стал — продюсер не исключает, что и для него звезды сойдутся снова.

«Кто знает, может быть, я вернусь в какой-то другой сезон», — заявил Пригожин изданию «СтарХит».

Новым партнером Леры Кудрявцевой на шоу станет артист Тимур Еремеев. Актер известен по сериалу «Кухня». Он пока не прокомментировал новое назначение, но такой выбор поклонники передачи одобрили.