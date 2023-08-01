«Я еще не созрела»: Навка отвергла неожиданное предложение

Прославленная фигуристка Татьяна Навка является одной из самых авторитетных спортсменок страны. Олимпийская чемпионка успевает заниматься несколькими проектами одновременно.

А совсем недавно Навке сделали одно неожиданное, но заманчивое предложение. Татьяну захотели видеть в руководящем составе Федерации фигурного катания в Москве, однако именитая спортсменка отказалась. Решение Навки стало неожиданностью для ее поклонников, ведь фигуристка с ее хваткой и железным характером смогла бы построить успешную политическую карьеру.

«На данный момент я еще не созрела для этого», — призналась чемпионка.

Навка добавила, что сейчас она курирует несколько глобальных проектов и печется об их успехе. Речь идет о Navka Show, о школе фигурного катания «Наши надежды», а также и о телевизионной программе.

Татьяна, будучи перфекционистом, просто не сможет «распыляться» на нескольких работах сразу. При этом Навка не отрицает, что в будущем она сможет стать «спортивным функционером», так как знает эту кухню изнутри.