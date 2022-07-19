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«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни

19 июля 2022 18:47
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни

Актриса с теплотой вспоминает о своем коллеге.

Оксана Акиньшина прокомментировала свою работу с Данилой Козловским. Артистка снялась в сериале режиссера под названием «Чернобыль».

По словам знаменитости, Козловский, который не так давно начал свой путь в режиссуре, уделяет большое внимание актерам на съемочной площадке. Именно поэтому все участники процесса за время совместной работы успели породниться и стать семьей. Сама же Акиньшина из-за такого отношения Козловского прониклась своим персонажем в сериале и получила большое удовольствие от съемок.

«Я ему очень благодарна за эту роль, потому что прожила невероятное съемочное время», — рассказывает артистка в беседе с порталом Собака.ру.

Также Оксана отметила, что вряд ли в ближайшее время забудет об этом необычном опыте. Как уверена актриса, воспоминания о работе с Козловским точно останутся с ней надолго.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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