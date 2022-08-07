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Киноафиша Статьи «Я его бросила»: Подольская собрала вещи и уехала от Преснякова

«Я его бросила»: Подольская собрала вещи и уехала от Преснякова

7 августа 2022 05:30
«Я его бросила»: Подольская собрала вещи и уехала от Преснякова

Артистка не пожалела о своем решении.

Семья Натальи Подольской и Владимира Преснякова считается одной из самых сильных и красивых на российской эстраде. Однако так было не всегда: идиллия и взаимопонимание в паре закончилось, когда в 2005 году, спустя пару месяцев после начала романа, певица узнала о лжи возлюбленного.

Как оказалось, Пресняков скрыл от Подольской свой брак с ведущей Леной Ланской. Звезда тут же собрала вещи и съехала от обманувшего ее партнера.

«Я его бросила, потому что он был официально женат. Для меня быть разлучницей в 23 года было нереально», — рассказала о причинах своего решения знаменитость в интервью Светлане Бондарчук.

К счастью, разлука помогла Преснякову понять, что певица — та самая. Вскоре он развелся с супругой официально и сделал все, чтобы вернуть Подольскую.

Фото: Legion-Media
Карина Вопиловская
Карина Вопиловская
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