«Я думал, что все так легко»: советская цензура «зарубила» фильм мечты Высоцкого – пытался снять его до самой смерти

25 января 2026 15:13
В какой-то момент актеру дали добро на старт съемок, но было слишком поздно.

Сегодня Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 88 лет, и в эту дату мы вспомним не его лучшие роли, а фильм, которого так и не случилось.

Главным несбывшимся проектом Высоцкого стал «Зелёный фургон» – история, в которой он видел себя сразу во всех ипостасях: режиссёра, актёра, автора песен и соавтора сценария.

Режиссура увлекла его всерьёз после «Места встречи изменить нельзя». Пока Станислав Говорухин уезжал за границу, Высоцкий несколько недель фактически руководил съёмками – и, по воспоминаниям коллег, делал это уверенно. После этого он и решился на свой фильм.

Вместе с Игорем Шевцовым бард работал над сценарием «Зелёного фургона», сам дописывал диалоги, подбирал актёров, примерял на себя роль Красавчика и писал песни для будущей картины. Но дальше началась привычная для советской цензуры ситуация.

Сценарий не утверждали, проект не включали в план, возвращали на бесконечные правки. Формально – редактура и «технические вопросы» Госкино, по сути – страх перед слишком узнаваемым автором и режиссёром-дебютантом с чрезмерно вольным взглядом.

Высоцкий на концертах с горечью признавался, что ему точно не дадут снять этот фильм:

«Я-то думал, что все так легко».

В июне 1980 года его всё-таки утвердили постановщиком на Одесской киностудии. Но времени уже не оставалось. 23 июля он приезжал в Останкино обсуждать с редактором свой магнум опус, а 25 июля великого артиста не стало.

«Зеленый фургон» в итоге сняли тремя годами позднее, но упоминания Высоцкого не было даже в титрах. Но это и не мудрено – получилось совсем другое кино.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
