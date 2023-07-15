«Я достойно выступила»: Сотникова поставила точку в допинговом скандале, который сама же и спровоцировала

Вот уже несколько недель публика обсуждает громкое высказывание Аделины Сотниковой. Девушка в одном из интервью прокомментировала допинг-скандал 2014 года, после чего фанаты решили, что она действительно принимала запрещенные препараты.

Как оказалось, поклонники неправильно интерпретировали слова фигуристки. Как отметила Сотникова, она лишь использовала распространенную среди спортсменов формулировку. Якобы спортсмены всегда говорят, что у них «нашли допинг», однако это может означать и употребление препаратов, и ошибку самой допинг-комиссии. И в ее случае эта фраза не означала признания вины.

Также она подчеркнула, что ее заявление в итоге не смогло вызвать сенсацию, как бы не хотели этого недоброжелатели. И ни допинг-комиссии, ни желтым СМИ не удастся опорочить ее репутацию.