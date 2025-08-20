Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому

Попал в самый известный сериал современности и познакомился с его звездами.

Юрий Колокольников — единственный российский актёр, получивший важную второстепенную роль в легендарной «Игре престолов». Его герой — магнар теннов Стир — появился лишь в одном сезоне, но этого хватило, чтобы имя артиста прозвучало во всём мире.

Колокольников вспоминал, как случай, Маяковский и немного авантюры сделали его частью самого популярного сериала XXI века.

«Маяковский подвёл меня к Сноу»

Изначально роль Стира хотели доверить другому актёру, Джозефу Гатту. Но в последний момент предпочтение отдали Колокольникову. Сам артист уверен: дело в его «состоянии» после съёмок в фильме «ВМаяковский».

«Я тогда весь день репетировал сцены изнасилования Полонской и самоубийства Маяковского. На кастинг “Игры престолов” пришёл немного возбужденный. Директор по кастингу это заметила и предложила попробовать. Так всё и закрутилось», — рассказывал актёр.

Секретность и слава

Контракт запрещал Колокольникову разглашать детали съёмок. Полгода он молчал, пока в СМИ не появился анонс с его участием.

«Тут начался шквал! Я чувствовал себя на конференции как президент. Все радовались искренне, и я вместе с ними. Люди подходили на улице: “Юра, ты молодец!”», — вспоминал артист в интерью.

Закулисье Вестероса

На площадке «Игры престолов» артист почувствовал настоящий размах.

«Одна сцена репетируется неделями. Драку с Джоном Сноу мы отрабатывали неделю, каждый день по часу-полтора. Всё равно получил цепочкой по роже. Мы сняли драку за один день, потом монтаж — и всё получилось», — говорил актёр.

Миллион за серию — но не для всех

На вопрос о гонорарах Колокольников отвечал уклончиво, не мог распространяться из-за контрактов. Но не скрывал, что его коллеги зарабатывали куда больше. К примеру, Кит Харингтон с шестого сезона получал по миллиону долларов за серию.

«У меня ничего такого не было», — признался русский артист.

Парадоксально, но Колокольников не фанат жанра. Фэнтези он терпеть не мог, но сериал смотрел, как весь мир.

Так участие в одном сезоне «Игры престолов» стало для Юрия Колокольникова билетом в мировое кино. Даже спустя годы он признаётся: этот опыт изменил его жизнь, подарил новые горизонты и сделал частью культурного феномена, равного которому пока нет.

