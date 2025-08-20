Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому

Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому

20 августа 2025 10:52
Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому

Попал в самый известный сериал современности и познакомился с его звездами. 

Юрий Колокольников — единственный российский актёр, получивший важную второстепенную роль в легендарной «Игре престолов». Его герой — магнар теннов Стир — появился лишь в одном сезоне, но этого хватило, чтобы имя артиста прозвучало во всём мире.

Колокольников вспоминал, как случай, Маяковский и немного авантюры сделали его частью самого популярного сериала XXI века.

«Маяковский подвёл меня к Сноу»

Изначально роль Стира хотели доверить другому актёру, Джозефу Гатту. Но в последний момент предпочтение отдали Колокольникову. Сам артист уверен: дело в его «состоянии» после съёмок в фильме «ВМаяковский».

«Я тогда весь день репетировал сцены изнасилования Полонской и самоубийства Маяковского. На кастинг “Игры престолов” пришёл немного возбужденный. Директор по кастингу это заметила и предложила попробовать. Так всё и закрутилось», — рассказывал актёр.

Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому

Секретность и слава

Контракт запрещал Колокольникову разглашать детали съёмок. Полгода он молчал, пока в СМИ не появился анонс с его участием.

«Тут начался шквал! Я чувствовал себя на конференции как президент. Все радовались искренне, и я вместе с ними. Люди подходили на улице: “Юра, ты молодец!”», — вспоминал артист в интерью.

Закулисье Вестероса

На площадке «Игры престолов» артист почувствовал настоящий размах.

«Одна сцена репетируется неделями. Драку с Джоном Сноу мы отрабатывали неделю, каждый день по часу-полтора. Всё равно получил цепочкой по роже. Мы сняли драку за один день, потом монтаж — и всё получилось», — говорил актёр.

Я достаю из широких штанин валирийский клинок два на восемь: роль в «Игре престолов» Колокольников получил благодаря Маяковскому

Миллион за серию — но не для всех

На вопрос о гонорарах Колокольников отвечал уклончиво, не мог распространяться из-за контрактов. Но не скрывал, что его коллеги зарабатывали куда больше. К примеру, Кит Харингтон с шестого сезона получал по миллиону долларов за серию.

«У меня ничего такого не было», — признался русский артист.

Парадоксально, но Колокольников не фанат жанра. Фэнтези он терпеть не мог, но сериал смотрел, как весь мир.

Так участие в одном сезоне «Игры престолов» стало для Юрия Колокольникова билетом в мировое кино. Даже спустя годы он признаётся: этот опыт изменил его жизнь, подарил новые горизонты и сделал частью культурного феномена, равного которому пока нет.

«Убейте меня»: эти сериальные персонажи могли бы жить — но актеры сами просили вывести их из игры. «Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел Читать дальше 20 августа 2025
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах «Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах Читать дальше 19 августа 2025
У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды Читать дальше 21 августа 2025
Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии Читать дальше 21 августа 2025
Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж Читать дальше 19 августа 2025
Ничего не доказали — но из Голливуда «послали»: жизнь красавчика из «Уэнсдэй» пошла под откос — сниматься не зовут, работает вышибалой Ничего не доказали — но из Голливуда «послали»: жизнь красавчика из «Уэнсдэй» пошла под откос — сниматься не зовут, работает вышибалой Читать дальше 19 августа 2025
Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут Читать дальше 19 августа 2025
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора Читать дальше 19 августа 2025
Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю Читать дальше 18 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше