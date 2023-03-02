«Я даже испугалась»: что так шокирует во внешности сына Круга (фото)

Поклонники не могут сдержать свое удивление при виде наследника артиста.

Михаил Круг дважды становился отцом. В 1988 году на свет появился его сын Дмитрий, а спустя 14 лет — Александр. И если первый наследник связал свою жизнь со служением закону, то младший решил пойти по стопам отца.

Так, Александр вместе со своей матерью Ириной Круг регулярно выступает с концертами по всей стране. Артисты стараются продолжать дело отца, исполняя его знаменитые композиции. Свободное время от концертов Александр посвящает учебе в ГИТИСе.

О творческих успехах и личной жизни Круг-младший рассказывает в своих социальных сетях. Подписчики, число которых уже превышает 48 тысяч, не пропускают ни одну публикацию артиста. Как уверены фанаты, музыкант — точная копия своего отца. И сходство это настолько сильное, что некоторых поклонников даже пугает.