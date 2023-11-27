«Я, честно говоря, шокирован»: Костомарова вывели на чистую воду в известном шоу

В начале года Роман Костомаров пережил страшное. Прославленный фигурист оказался в коме и лишился конечностей. Несмотря на тяжелые потери, олимпийский чемпион выстоял и теперь учится жить по-новому. Спортсмен активно посещает светские мероприятия, а также участвует в телепрограммах.

Зрители увидели Костомарова во втором сезоне проекта «Аватар», в котором звезды шоу-бизнеса скрываются за компьютерными образами. Фигурист, не без самоиронии, предстал в облике Железного Дровосека и выступил перед жюри с пронзительными композициями. К удивлению легенды спорта, его вскоре раскрыли.

«Я, честно говоря, шокирован», — высказался Роман Костомаров.

Знаменитость не понимает, как судьи смогли угадать, кто прячется за аватаром. В свою очередь растроганные члены жюри и телезрители открыли для себя вокальные способности фигуриста.