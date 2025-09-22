«Я чертовски взбешен»: после скандала с «Убить Билла» Тарантино ввел на съемках строгий запрет — за нарушение увольняет без суда и следствия

Другие постановщики додумались до этого через десятки лет.

Представьте: съемочная площадка, накаленная до предела атмосфера, вот-вот должен родиться гениальный дубль. И тут — дребезжащий, назойливый звук, который сводит на нет все усилия. Для Квентина Тарантино звук звонка мобильника — не досадная помеха, а объявление войны.

Войны, которую он ведет с беспощадностью Ганса Ланды.

Пока другие режиссеры только к середине 2010-х спохватились и начать отбирать у актеров «айфоны» во время схемок, Тарантино ввел свой тотальный запрет еще в 2002-м на съемках «Убить Билла». И повод был более чем веский.

Во время сцены с Майклом Мэдсеном у актера зазвонил телефон.

«Это разрушило сцену и пустило под откос весь остаток вечера, — вспоминал режиссер в беседе с журналом Coup de Main. — Я был чертовски взбешен».

Ассистент дал постановщику гениальную подсказку:

«Мы же сами им эти телефоны и выдали — мы можем их и отобрать».

Этого было достаточно.

С тех пор на площадке Тарантино царит «Контрольный пункт Чарли»: все гаджеты сдаются на входе и возвращаются лишь после съемочного дня. Правило железное: если твой телефон зазвонит во время дубля — отвечать на звонок будешь уже безработным. Без разговоров.

«Если ты облажался в моей сцене — ты уволен. Таков договор», — безжалостен Квентин.

Для Тарантино такой запрет — попытка привить то самое чувство общности, которое он обожал на съемочных площадках 90-х.

«Раньше съемочная группа была как семья, все тусовались вместе. А теперь все сами по себе, уткнулись в свои экраны, и даже когда они рядом — их там нет», — сокрушается режиссер.

Его ограничение возвращает ту самую магию, когда кино создается сообща. И знаете что? Это работает!

