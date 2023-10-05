«Я была счастлива»: Тарасова впервые высказалась о своей потере

Татьяна Тарасова отдала всю свою жизнь фигурному катанию. Из-за травмы звезда спорта оставила парное катание и в 1967 году начала заниматься тренерской деятельностью. Среди ее подопечных были такие выдающиеся фигуристы, как Ирина Роднина и Алексей Ягудин. Много лет Тарасова судила многочисленные ледовые шоу.

Однако карьера выдающегося тренера может вскоре оборваться. Недавно знаменитость огорошила поклонников грустной новостью: новый сезон любимого многими «Ледникового периода» не выйдет. Решение было вынесено генеральным директором федерального телеканала Константином Эрнстом.

Татьяна Анатольевна погрузилась в тяжелые думы.

«Я была счастлива тому, что работаю на Первом», — признавалась тренер в интервью.

Пока Тарасова не решила, чем займется дальше: будет искать новую работу или уйдет на заслуженный отдых.