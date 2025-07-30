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Киноафиша Статьи «Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

30 июля 2025 14:15
«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

Постановщику сегодня исполняется 55 лет, и в его жизни были не только успешные картины, но и довольно странные жалобы.

Если вы тоже выходили с «Интерстеллара» с чувством, что слышали только гравитацию, но не диалоги — расслабьтесь, вы не одиноки. Более того — вы в компании целого ряда голливудских режиссеров, которые звонили Кристоферу Нолану лично, чтобы пожаловаться на его звук.

Да-да, Кристофер Нолан, сегодняшний именинник, мэтр пленки, «Аймакса» и закрученных временных линий, регулярно получает звонки от коллег, которые мягко интересуются: «Крис, ты сам-то слышал, что они там говорят?» А он — слышал. Просто ему так и надо.

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

В книге The Nolan Variations режиссер с ноткой обиды вспоминает, как «Интерстеллар» спровоцировал шквал недовольства:

«Некоторые жаловались, что музыка слишком громкая, но правда в том, что это была целая энчилада — мы специально так все замешали. Я был в шоке».

Нолан, как выяснилось, не понимает, почему зрители и даже режиссеры оказались такими «консервативными в вопросах звука». Снимать хоть на тостер — пожалуйста, но чуть тронь не те частоты — и все паникуют. А он просто хотел «чтобы звуки Ханса Циммера вибрировали в вашей грудной клетке», и нет, это не метафора.

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

В «Интерстелларе» использовались субчастоты, которые большинство софта по умолчанию отфильтровывает, а Нолан снял ограничения и дал в уши по полной. Итог: да, местами диалогов не разобрать. Зато какое ощущение физики звука и масштаба!

В общем, Нолан точно не аудиофил, а такой себе артхаусный диджей с 70-миллиметровой камерой. С юбилеем, гений! Мы все равно любим твои фильмы — даже если не всегда знаем, о чем там говорят.

Ранее мы писали: Нолан — гений, но Кончаловский не хуже: топ-5 адаптаций «Одиссеи» Гомера, которые помогут разобраться в запутанном сюжете

Фото: Кадр из фильма «Интерстеллар» (2014)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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