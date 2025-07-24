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«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль

24 июля 2025 13:46
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль

Раньше этого злодея играл Том Харди.

Казалось бы, история с уходом Генри Кавилла из киновселенной DC уже закрыта: Джеймс Ганн удачно перезапустил франшизу с Дэвидом Коренсветом. Однако недавние заявления режиссера дали фанатам неожиданную надежду — на звезду «Ведьмака» все еще рассчитывают «комиксные» большие боссы.

Как Кавилл потерял плащ Супермена

В интервью подкасту Happy Sad Confused Ганн подробно рассказал о непростом разговоре с Кавиллом:

«Это было ужасно. В тот день, когда мы только согласовывали наши контракты с DC, внезапно появились новости о возвращении Генри к роли. Я был в шоке — мы уже знали, что будем перезапускать франшизу».

Актер, по словам режиссера, воспринял новость «как истинный джентльмен» и попросил лишь одного — самостоятельно объявить о своем уходе.

«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль

Почему все пошло не так?

Ганн намекнул, что решение вернуть Кавилла после «Черного Адама» (2022) было инициативой «определенных людей» в Warner Bros., не согласованной с руководством. Когда Ганн и Питер Сафран официально возглавили DC Studios, им пришлось исправлять ситуацию.

Шанс на возвращение — но в другой роли

Самое интересное прозвучало в конце интервью. На вопрос, возможно ли новое сотрудничество с Кавиллом, Ганн ответил:

«Конечно, но уже как другого персонажа. Мы обсуждали это с ним в тот же день. Я был бы рад снова работать с Генри».

Кем мог бы стать Кавилл в DCU?

Самая популярная фанатская версия — Бэйн. И согласитесь, это звучит потрясающе, особенно после того, как мы увидели «Кавиллмаху» — физическая форма актера идеально подходит для антагониста Бэтмена.

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Фото: Кадр из фильма «Человек из стали» (2013)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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