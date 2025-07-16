«Я был против»: авторы «Игры престолов» так и не показали ключевого персонажа из книг из-за Джона Сноу — и Мартин им этого не простил

Почти 13 лет фанаты спорят, стоило ли создателям «Игры престолов» вырезать из сюжета одну из самых жутких и неожиданных линий «Песни льда и пламени» — Леди Бессердечной. И сам Джордж Р. Р. Мартин оказался на стороне тех, кто настаивает — этот персонаж был обязан оказаться в сериале.

В одном из интервью Time Мартин признался, что был в ярости, когда шоураннеры решили не возвращать к жизни Кейтилин Старк после печально знаменитой Красной свадьбы. В книгах леди Винтерфелла возрождается как беспощадная мстительница и начинает крушить всё вокруг — от Фреев до Болтонов и Ланнистеров. В сериале же её просто похоронили.

«Думаю, одним из самых больших отклонений от книги стало решение не возвращать Кейтилин Старк в образе Леди Бессердечной. Это, пожалуй, было первое серьёзное отступление шоу от книг, и, знаете, я был против этого, но Дэвид и Дэн приняли такое решение», — сказал Мартин.

По замыслу автора, Бессердечная переворачивала представление о «матери-львице», которая ради детей готова пойти на всё. Но шоураннеры решили: одной сюжетной «реанимации» хватит. Им важнее было сконцентрироваться на воскрешении Джона Сноу.

Фанаты до сих пор уверены: будь в сериале эта тёмная часть Кейтилин, история могла бы стать ещё мрачнее — и куда более правдоподобной. Но HBO выбрал более «чистый» путь. Итог известен: зрителям достался один из самых спорных финалов в истории телевидения — и один вычеркнутый из истории призрак, которого зрители так и не дождались.

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