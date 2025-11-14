«Я бы просто захлебнулся»: на съемках этого культового боевика Сталлоне дважды едва не погиб – и коллеги спасти не успели бы

Меню
14 ноября 2025 13:17
Актер осознано пошел на риск.

Сильвестр Сталлоне никогда не боялся боли на съемках – но «Разрушитель» в 1993-м едва не поставил крест не только на карьере, но и на жизни великого артиста. В интервью GQ актёр признался, что два трюка в этом фильме едва не закончились фатально. И один из них был «абсолютно безумным».

Первая сцена – битва с Уэсли Снайпсом, где герой Сталлоне оказывается в лапах гигантского металлического захвата. По сюжету устройство должно лишь слегка прижать Спартана, но в реальности «иногда гидравлика шла наперекосяк, и сила этих железных когтей могла тебя просто порвать».

Слай, к счастью, отделался без серьёзных травм, хотя признаётся:

«Это было дьявольски больно».

Куда страшнее оказался эпизод заморозки – та самая сцена, где героя погружают в жидкость перед криосном.

«Меня посадили в круглую капсулу из толстого плексигласа, который не пробьёшь кувалдой. Начали заливать тёплое масло – и уровень поднимался почти до носа. Если бы съёмка длилась дольше тридцати секунд, я бы просто захлебнулся».

По словам Слая, крышка капсулы была прикручена болтами, а рядом стояли ребята с кувалдами и топорами – и после дубля артист попросил их попробовать разбить капсулу. В итоге «они ударили раз двадцать и ничего не смогли сделать».

Слушая это, начинаешь понимать, что Гильдия актёров вряд ли одобрила бы такие эксперименты. Но для Сталлоне риск всегда был частью ремесла. Он привык быть тем самым героем, который проходит через боль и выходит победителем.

После всех этих историй смотреть «Разрушителя» становится особенно любопытно – ведь в нескольких кадрах Слай действительно играет на грани жизни и смерти.

Фото: Кадр из фильма «Разрушитель» (1993)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
