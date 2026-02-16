«Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно»

Есть сериалы, которые выходят, получают порцию восторгов от критиков и… исчезают. Их хоронят алгоритмы, зрители проходят мимо, а стриминги не продлевают на второй сезон.

С «Марианной» именно такая история. Французский хоррор 2019 года с идеальным рейтингом 100% от критиков на Rotten Tomatoes, 84% от зрителей и абсолютной тишиной в инфополе. Но прошло 7 лет и все изменилось.

В 2026 году «Марианну» внезапно открыли заново. Тиктоки с нарезками самых жутких сцен набирают миллионы просмотров, а комментарии пестрят одним и тем же:

«Почему я не знал об этом раньше?», «Это реально самый страшный сериал Netflix, я боюсь уснуть».

Сюжет классический для хоррора, но исполнение – выше всяких похвал. Писательница Эмма зарабатывает на жизнь книгами ужасов про ведьму Марианну. Когда она решает завязать с жанром, кошмары из ее романов начинают происходить в реальности.

Даже Стивен Кинг, чье мнение в мире хоррора считается истиной в последней инстанции, писал в соцсетях:

«Если вы из тех больных ублюдков – в хорошем смысле, как я, – кому нравится бояться, “Марианна” сделает свою работу. Тут есть проблески юмора в духе “Очень странных дел”. И да, тут чувствуется вайб моих собственных книг».

«Марианна» действительно напоминает его шедевры: писатель-алкоголик, возвращение в город детства, компания старых друзей, столкновение с древним злом. В главной героине угадываются черты и Джека Торранса, и Пола Шелдона из «Мизери».

Ну а ведьма Марианна – чистое порождение фольклора а-ля Пеннивайз, от которого кровь стынет в жилах.

Семь лет «Марианна» ждала своего часа. Теперь, кажется, он настал.