«Я больше играть не хочу»: Пореченков принял неожиданное решение по поводу карьеры

Михаил Пореченков не жалуется на недостаток внимания со стороны режиссеров. Актер уже достаточно опытен и за любую работу не берется. Не так давно он огорошил публику признанием, которое расстроит многих. Артист принял неожиданное решение относительно своей карьеры в кино.

«Я больше не хочу играть спортсмена», — заявил он в беседе со СМИ. Так что в проектах, подобных фильму «Поддубный», поклонники его точно не увидят.

Картина вышла на экраны почти 10 лет назад, в ней Пореченков воплотил легендарного силача. Он отметил, что должен был пройти серьезную физическую подготовку и оставаться в форме до окончания съемок. И если раньше Михаил мог позволить себе подобные авантюры, то теперь все изменилось.

Звезда уже вышел из того возраста, когда легко подвергал свой организм испытаниям и стрессам. Однако в 54 года он решил, что больше не готов идти на подобные жертвы.