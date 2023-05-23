«Я безумно счастлива»: предполагаемая любовница Бондаренко вышла на связь

Станислав Бондаренко спровоцировал слухи о своей личной жизни. Актер состоит в законном браке с моделью Аурелией Алехиной, вместе с которой растит двух дочерей. Но это, как полагают многие, не помешало ему закрутить роман с известной певицей.

Артист сыграл возлюбленного в клипе Ольги Бузовой на песню «Верни». Казалось бы, с такой профессией это обычное дело. Но исполнительница ранее подчеркнула, что в ролике рассказывается любовная история из ее прошлого. Выходит, что Бондаренко в ней главный герой. Поклонники тут же приписали звездам романтические отношения. Предполагаемая любовница эффектного брюнета вышла на связь с журналистами и высказалась об интрижке с несвободным мужчиной.

«Я безумно счастлива, что он оказался рядом со мной», — подчеркнула артистка в беседе с порталом Super.

Бузова отметила, что Бондаренко талантливый, красивый и потрясающий, но есть у его один большой недостаток. Станислав женат, а отношения с женатыми — это табу для телеведущей. Экс-участница «Дома-2» ясно дала понять, что они с актером лишь коллеги по цеху.