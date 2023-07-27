«Я – никто»: Винер сделала неожиданное признание о том, кому обязана успехом

Ирина Винер за годы спортивной карьеры завоевала десятки медалей и стала одной из самых успешных гимнасток в мире. Последние же годы она тренирует молодое поколение, в чем также преуспела, подготовив не одну олимпийскую чемпионку. И многие любители спорта уверены, что успех Винер связан с ее силой воли и трудолюбием, однако она думает иначе.

Как призналась знаменитость в студии программы «Креативные индустрии», она не сомневается, что добиться всего смогла с Божьей помощью. Винер полагает, что успехом она обязана не собственным силам, а Богу, и старается привить эту точку зрения воспитанницам.

«Это все дано сверху, это транслируется. Всегда детям говорю, что я – никто, звать меня никак, но я получаю информацию о тебе и тебе же ее передаю», – рассказывает спортсменка.

При этом Винер не скрывает, что без трудолюбия она тоже не смогла бы стать чемпионкой. Борьба с ленью и любовь к своей работе помогают ей долгие годы посвящать все силы художественной гимнастике и готовить чемпионок.