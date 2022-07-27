«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице

Григорий Лепс удивил поклонников, отправившись на отдых после юбилейного концерта в столице. Артист решил провести небольшие каникулы в компании бывшей избранницы и детей.

В середине июля музыкант представил праздничную программу специально в честь своего 60-летия, однако не смог собрать полный стадион, несмотря на все старания. После провального концерта он пропал из социальных сетей. Как оказалось, артист решил отправиться на отдых, где активно занимается спортом.

«На пару-тройку дней приехал повидать детей, немножечко побыть на солнце», — рассказал артист.

Пользователи Сети оценили новости от кумира. Многие похвалили Лепса за старания и призвали его не отказываться от спорта и попыток наладить свою жизнь.