Взяла все лучшее от родителей: дочь Венсана Касселя и Моники Белуччи ошеломляет своей внешностью

Она уже может составить конкуренцию топ-моделям.

У жгучей итальянки Моники Белуччи совершенно точно должны были родиться красивые дети, поэтому было не так важно, кто станет ее мужем. Однако судьба свела ее с французом Венсаном Касселем, который по праву считается одним из самых привлекательных актеров современности.

Поклонники этой яркой пары ожидали, что наследники сорвут куш в генетической лотерее, и они оказались правы. Старшая дочь знаменитых родителей уже в 14 лет открыла себя миру моды.

Она рекламировала парфюм от Dolce & Gabbana и участвовала в рекламной съемке одежды от этого же бренда.

А через пару лет удостоилась возможности появиться на обложке журнала Vogue.

Девушка решили пойти по стопам матери, которая в молодости была моделью. Теперь красавица может только поблагодарить родителей за свою обворожительную внешность. Нежные черты лица и темный цвет волос она унаследовала от Моники, а вот пронзительный взгляд — от Венсана.