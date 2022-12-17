Взяла все лучшее от папы: внешность дочери Задойнова и Камирен ошарашила россиян

На проекте «Дом-2» участники старались построить отношения и встретить свою любовь. Многие действительно образовали пары, но не всем удалось сохранить эту связь.

Александр Задойнов несколько раз участвовал в шоу и запомнился зрителям своим буйным поведением и любвеобильным характером. В один из приходов на проект он встретил Элину Камирен. У пары родилась дочка Саша, но семейная жизнь так и не сложилась.

Сегодня девочка живет с мамой и продолжает тесно общаться с папой.

Бывший участник «Дома-2» специально переехал в Сочи, чтобы быть ближе к своему ребенку. Мама Саши часто делится фотографиями дочки в социальных сетях.

Поэтому пользователи смогли заметить, что она невероятно сильно похожа на своего отца. Овал лица, светлые глаза и аккуратный нос малышка унаследовала от папы, но вот сложный характер она решила не заимствовать.