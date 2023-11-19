Взяла от родни лучшее: правнучка Фрейндлих поражает ангельской красотой

Алиса Фрейндлих четыре года назад стала прабабушкой. Появление маленькой Софии на свет стало большим событием. И теперь поклонники актрисы с нескрываемым любопытством наблюдают за тем, как растет ее продолжение.

Благо, Анна Мышинская часто показывает кроху на личной странице в социальных сетях. Кажется, природа и не думает отдыхать на родственницах Мымры из «Служебного романа». Дамы в знаменитом семействе одна прекраснее другой.

Прежде в Сети часто писали, какой красоткой стала внучка артистки.

Теперь же все судачат об ангельской красоте ее правнучки. Белокурая малышка взяла от родни лучшее. Например, от своей прабабушки она унаследовала бездонные глаза.

Поклонники полагают, что из девочки с яркой внешностью и харизмой получится превосходная артистка. Гены пальцем не раздавишь, поэтому шансы на то, что звездной наследнице покорятся большие экраны, действительно высоки.