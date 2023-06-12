Взяла от родителей лучшее: Заворотнюк с малышкой на руках растрогает любого (фото)

Анастасия Заворотнюк вот уже четыре года скрывается от публики и борется с тяжелой формой онкологии. Однако актриса еще за год до обнародования диагноза перестала вести публичную жизнь. Такое решение звезда приняла в октябре 2018-го после рождения младшей дочери Милы Чернышевой, которое тоже было покрыто тайной. До сих пор народ гадает, рожала ли Заворотнюк сама или же воспользовалась услугами суррогатной матери.

Впрочем, вскоре после появления малышки на свет артистка вместе с супругом Петром Чернышевым все же решила приоткрыть завесу тайны и показать Милу публике.

У себя в блоге Заворотнюк разместила кадры дочери с подписью: «Знакомьтесь, Мила Чернышева».

Глядя на фото, кажется, что девочка взяла лучшее от своих красивых родителей.

Больше фанатам малышку не показывали. И поклонникам звезды только и остается, что пересматривать трогательное фото мамы с дочкой, на котором Анастасия выглядит счастливой и беззаботной.