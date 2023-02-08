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Взяла от популярности все: ахнете, что стало с Наташей Гончаровой из «Пацанок»

8 февраля 2023 20:30
Взяла от популярности все: ахнете, что стало с Наташей Гончаровой из «Пацанок»

Поклонники в шоке от участницы.

Скандальное шоу «Пацанки» подарило Наталье Гончаровой возможность кардинально изменить свою жизнь. Этим шансом девушка воспользовалась сполна, и теперь она купается в лучах славы.

Наташа активно ведет блог, где демонстрирует виртуозное владение серфом, и лишний вес для нее не помеха. Ее пример стал для многих пышек отличной мотивацией заняться тренировками и своей фигурой.

Также Гончарова восхищает своих поклонников тем, что занялась действительно интересным делом, а не стала эксплуатировать избитые направления: танцы, рэп и заигрывание с острыми социальными вопросами.

Наталья была участницей пятого сезона «Пацанок». До этого она вела асоциальный образ жизни, что сильно ее травмировало. Проект не только прославил Гончарову на всю страну, но и дал ей шанс все изменить. Теперь Наталья гордится собой и своими личными победами, а поклонники шоу признают, что она единственная, кому удалось пробиться в блоггинг и показать себя с лучшей стороны.

Фото: Кадр из программы «Пацанки»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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