Взяла от популярности все: ахнете, что стало с Наташей Гончаровой из «Пацанок»

Скандальное шоу «Пацанки» подарило Наталье Гончаровой возможность кардинально изменить свою жизнь. Этим шансом девушка воспользовалась сполна, и теперь она купается в лучах славы.

Наташа активно ведет блог, где демонстрирует виртуозное владение серфом, и лишний вес для нее не помеха. Ее пример стал для многих пышек отличной мотивацией заняться тренировками и своей фигурой.

Также Гончарова восхищает своих поклонников тем, что занялась действительно интересным делом, а не стала эксплуатировать избитые направления: танцы, рэп и заигрывание с острыми социальными вопросами.

Наталья была участницей пятого сезона «Пацанок». До этого она вела асоциальный образ жизни, что сильно ее травмировало. Проект не только прославил Гончарову на всю страну, но и дал ей шанс все изменить. Теперь Наталья гордится собой и своими личными победами, а поклонники шоу признают, что она единственная, кому удалось пробиться в блоггинг и показать себя с лучшей стороны.