Взяла от отца лучшее: дочь главного секс-символа 90-х растет сердцеедкой

Том Круз и Кэти Холмс стали родителями в 2006 году, когда на свет появилась их дочь Сури. Девушка никогда не стремилась к публичному образу жизни, а после развода родителей стала жить с матерью в Нью-Йорке, полностью ограничив общение с отцом.

Сури старается не появляться на публике и не привлекать к себе внимание, в отличие от наследников других звезд. Она увлекается модой и уже подала документы сразу в несколько вузов города, чтобы сделать страсть своей профессией.

В исключительных случаях девушка все же попадает в объективы папарацци. Так, недавно ее застали во время прогулки по городу. Сури, как отметили внимательные поклонники, унаследовала красоту родителей и выглядит как настоящая звезда Голливуда. Знаменитость может похвастаться эффектным взглядом, который унаследовала от матери, а в ее внешности легко угадывается родство со звездой фильма «Миссия невыполнима».