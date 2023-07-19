Взяла от отца худшее: фото дочери Сидихина вызывают недоумение

Евгений Сидихин вырастил трех дочек. Этим летом в жизни средней наследницы артиста произошло знаменательное событие. Аглая вышла замуж за своего возлюбленного и покрасовалась в соцсетях снимками, на которых запечатлена в платье невесты. Но впечатлить интернет-пользователей красотой у блондинки не вышло.

Избранником звездной наследницы стал финансовый аналитик по имени Владислав. До свадьбы пара встречалась на протяжении двух лет. В соцсетях Аглая пишет, что не устает повторять мужу, как сильно ему повезло с красавицей-женой. Однако у многих другое мнение.

Аглая сильно похожа на своего знаменитого отца. При этом создается ощущение, что девушка взяла от него худшее. Фото дочери Сидихина вызывают у интернет-пользователей недоумение. Длинноволосая стройная блондинка с большими голубыми глазами, кажется, должна сводить всех с ума, но не тут-то было.

Черты лица Сидихиной слишком мужественные и крупные, что делает ее внешность отталкивающей. Как бы там ни было, главное, что дочь артиста не страдает от комплексов, а, напротив, вполне довольна собой.