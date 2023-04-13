Взяла от них все лучшее: только гляньте на родителей Ирины Безруковой в молодости

Известная актриса Ирина Безрукова ошеломила своих фанатов громким заявлением на передаче «Секрет на миллион», ведущей которого является Лера Кудрявцева. Тяжелый брак родителей, испытания жизни и многое другое.

Ирина рассказала, что свою мать она потеряла в юном возрасте, а с отцом не поддерживала никакой связи. Он был алкоголиком. В свое время ее отец был известным гобоем в оркестре и максимально старался приобщить к искусству Ирину. Хоть отец и сошел с правильного пути, он выглядел очень опрятно. Костюмчик, хорошая стрижка и ровная стойка.

Тяжелый период в жизни родителей начался, когда Ирине было всего 7 лет. Тогда их брак был расторгнут. Издевательства и постоянный стресс сбили маму Ирины Безруковой с толку, и она покончила с этим замужеством. Мама у нее была настоящим ангелом. У нее были темные волосы, приятная улыбка и очень глубокие глаза.

В 11 лет девушка потеряла свою матушку из-за недуга. В ее окружении остались лишь любимая бабушка и сестры. Сама Ирина выросла трудолюбивой, отзывчивой и прекрасной женой, мамой и женщиной. Несмотря на все жизненные невзгоды, она остается такой же красавицей, как и ее мама в молодости. На передаче продемонстрировали фотографию родителей в молодости, что в очередной раз объяснило, откуда у Ирины Безруковой такая невероятная внешность.