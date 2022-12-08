Взяла лучшее от родителей: как выглядит повзрослевшая дочь Таты и Валеры Блюменкранца

Участники небезызвестного телепроекта «Дом-2» часто создают пары, но ни во что серьезное такие отношения не перерастают. Что не скажешь о Тате и Валерие Блюменкранц.

Их союз нельзя назвать идеальным. Молодые люди часто ссорились, а иногда все доходило и до рукоприкладства. Все же паре удалось принести в мир нечто светлое. В июле 2017 года, незадолго до их расставания, на свет появилась маленькая Беатрис.

Девочка унаследовала от родителей невероятную внешность и озорной характер.

Поклонники Таты могут видеть, как ее дочь растет, поскольку у нее уже есть личная страница в социальной сети. Бетти начинает понемногу подражать своей маме и в столь малом возрасте уже выразила желание накрасить ногти.

Экс-участница «Дома-2» утверждает, что Беатрис довольно капризный ребенок. Остается только гадать, от кого из родителей она унаследовала эту черту характера.