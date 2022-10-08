Взяла лучшее от родителей: повзрослевшая дочь Пеговой и Орлова способна влюбить в себя любого

В последнее время актриса Ирина Пегова все чаще появляется на кинопремьерах со своей дочерью Татьяной. 16-летняя девушка выросла и грозит затмить красотой свою звездную маму.

Пегова довольно часто делится снимками с дочкой в соцсетях и признается, что у них с Татьяной доверительные отношения. Ирина Пегова родила наследницу в браке с актером Дмитрием Орловым, однако спустя пять лет после появления ребенка супруги развелись.

Юная Татьяна интересуется математикой, юриспруденцией, маркетингом, ветеринарией, а также увлекается фигурным катанием. Но с будущей профессией наследница известной актрисы пока не определилась. Сама Пегова мечтает, чтобы дочь пошла по ее стопам.