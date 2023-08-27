Взяла из роддома 10 лет назад: как сейчас выглядят приемные дети Маргариты Суханкиной

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина никогда не скрывала, что мечтала о большой семье. Однако ее личная жизнь сложилась непросто, а из-за проблем со здоровьем она потеряла возможность забеременеть.

На протяжении нескольких лет исполнительница вынашивала идею об усыновлении. Решилась на нее она только в 2013 году. Певица взяла из детдома сразу двух малышей — 4-летнего Сережу и его сестренку Леру, которая была младше на год.

Снимки детей Суханкина увидела в передаче «Пока все дома». Она тут же выехала в регион, где находились малыши. И первая встреча, и дальнейшее общение звезды с малышами прошло прекрасно.

Но не успели наследники певицы освоиться на новом месте, как объявились их биологические родители. После долгих разбирательств закон оказался на стороне Суханкиной, и дети остались с ней.

И сейчас спустя 10 лет артистка не жалеет о своем решении. Исполнительница души не чает в повзрослевших детях: на свежих снимках с отпуска певицы в соцсетях рядом с ней позируют уже совсем большие сын и дочь.