Взял от жизни все: как живет Семенов, которому сочувствовали из-за истории с Шурыгиной

Еще несколько лет назад вся страна обсуждала резонансную историю Сергея Семенова и Дарьи Шурыгиной. Девушка на всю страну обвинила молодого человека в изнасиловании, и он отправился в тюрьму, а после выхода на свободу построил успешную карьеру.

В заключении Семенов провел один год из трех лет и трех месяцев, назначенных судом, и вышел по УДО. На свободе он занялся общественной деятельностью и открыл собственную фирму, которая занимается защитой граждан. Семенов и его команда юристов специализируются на делах, связанных с изнасилованием.

«Я понял, что действительно есть плюс от опыта, который я пережил и перенес. Я могу им поделиться», — рассказывал Сергей в одном из интервью.

Преуспел Семенов и в личной жизни. После заключения он встретил девушку Алину, а после нескольких лет отношений они поженились. Судя по социальным сетям, супруги живут в согласии и счастливы друг с другом.