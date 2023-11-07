Взял от родителей лучшее: сыну Вертинской и Михалкова повезло в генетической лотерее

Союз Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова не стал крепким и счастливым. У пары появился сын Степан, воспитание которого оказалось задачей со звездочкой.

Знаменитости были слишком увлечены своей карьерой, поэтому их отпрыском занималась бабушка — Наталья Кончаловская. Звездный наследник рос хулиганом. С горем пополам окончив школу, он отправился служить в военно-морском флоте. Вернувшись, парень женился и стал многодетным отцом. Первый брак с Аллой Сиваковой вышел неудачным. После развода с ней Степан женился на Елизавете Ильиной.

Михалков-младший пытался продолжить актерскую династию и засветился в нескольких картинах. Звездой российского кинематографа не стал, хотя внешними данными не обижен. От своих именитых родителей Степан взял лучшее: ему явно повезло в генетической лотерее. Природа не наградила его драматическим талантом, зато щедро отсыпала предпринимательской хватки. Отпрыск режиссера оказался успешным бизнесменом.