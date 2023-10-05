Взял лучшее от родителей: как выглядит сын звезды «Сватов» и Татьяны Васильевой

Анатолий Васильев счастлив со своей супругой Верой уже более тридцати лет. Не все поклонники артиста знают, что в прошлом он был женат на звезде «Самой обаятельной и привлекательной» Татьяне Васильевой. Пара развелась, когда их совместному сыну Филиппу было всего пять лет.

Мальчик тяжело переживал разрыв родителей. Ребенок остался с мамой, но папа старался его навещать. Но со временем в отношениях родственников появился холод. Повзрослевший Филипп Васильев отдалился от отца, сосредоточившись на личной жизни и карьере. Мужчина снялся в таких картинах, как «Иван Подушкин. Джентльмен сыска», «Знахарь», «Дикий» и «Земский доктор».

Васильев-старший упорно искал встреч с наследником, и спустя время родственники воссоединились. Теперь звезда «Сватов» с удовольствием нянчит своих внуков. Поклонники семьи отмечают, как же отец и сын похожи между собой: Филипп такой же красивый и статный, как папа.