Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Взял лучшее от родителей: как выглядит сын звезды «Сватов» и Татьяны Васильевой

Взял лучшее от родителей: как выглядит сын звезды «Сватов» и Татьяны Васильевой

5 октября 2023 10:45
Взял лучшее от родителей: как выглядит сын звезды «Сватов» и Татьяны Васильевой

Женским вниманием он не обделен.

Анатолий Васильев счастлив со своей супругой Верой уже более тридцати лет. Не все поклонники артиста знают, что в прошлом он был женат на звезде «Самой обаятельной и привлекательной» Татьяне Васильевой. Пара развелась, когда их совместному сыну Филиппу было всего пять лет.

Мальчик тяжело переживал разрыв родителей. Ребенок остался с мамой, но папа старался его навещать. Но со временем в отношениях родственников появился холод. Повзрослевший Филипп Васильев отдалился от отца, сосредоточившись на личной жизни и карьере. Мужчина снялся в таких картинах, как «Иван Подушкин. Джентльмен сыска», «Знахарь», «Дикий» и «Земский доктор».

Васильев-старший упорно искал встреч с наследником, и спустя время родственники воссоединились. Теперь звезда «Сватов» с удовольствием нянчит своих внуков. Поклонники семьи отмечают, как же отец и сын похожи между собой: Филипп такой же красивый и статный, как папа.

Взял лучшее от родителей: как выглядит сын звезды «Сватов» и Татьяны Васильевой
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше