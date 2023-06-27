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Киноафиша Статьи «Взял и свалил»: некрасивый поступок Гармаша не остался без внимания

«Взял и свалил»: некрасивый поступок Гармаша не остался без внимания

27 июня 2023 17:45
«Взял и свалил»: некрасивый поступок Гармаша не остался без внимания

Актер разочаровал многих.

Скандалы в «Современнике» и не думают утихать. В актерской среде нашли того, кто виноват в бесчинствах, что творятся в стенах прославленного театра. Им оказался не только худрук Борис Рыжаков, но и Сергей Гармаш.

Сергей Юшкевич напомнил всем, что именно Гармаш мог занять пост Рыжакова, но принял решение, которого от него не ожидали. После 36 лет службы знаменитый артист покинул «Современник», чем шокировал поклонников и коллег.

Юшкевич в беседе с журналистами раскритиковал некрасивый поступок Гармаша, посчитав его дезертирством и предательством. Актер заметил, что его тезка должен был либо занять пост худрука, либо отстаивать интересы театра перед новым руководством. А вместо этого, по мнению знаменитости, Сергей Леонидович сбежал как крыса с тонущего корабля.

«Взял и свалил», — приводит слова возмущенного Юшкевича портал News.

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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