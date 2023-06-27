«Взял и свалил»: некрасивый поступок Гармаша не остался без внимания

Скандалы в «Современнике» и не думают утихать. В актерской среде нашли того, кто виноват в бесчинствах, что творятся в стенах прославленного театра. Им оказался не только худрук Борис Рыжаков, но и Сергей Гармаш.

Сергей Юшкевич напомнил всем, что именно Гармаш мог занять пост Рыжакова, но принял решение, которого от него не ожидали. После 36 лет службы знаменитый артист покинул «Современник», чем шокировал поклонников и коллег.

Юшкевич в беседе с журналистами раскритиковал некрасивый поступок Гармаша, посчитав его дезертирством и предательством. Актер заметил, что его тезка должен был либо занять пост худрука, либо отстаивать интересы театра перед новым руководством. А вместо этого, по мнению знаменитости, Сергей Леонидович сбежал как крыса с тонущего корабля.