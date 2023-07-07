Взял грех на душу: Козловского возненавидели даже преданные поклонницы

Не все актеры обретают народную славу на старте своей карьеры. Кому-то нужно время, чтобы как следует разогнаться. В число таких артистов входит сегодняшний секс-символ Данила Козловский. На его счету есть одна роковая и слегка подзабытая роль, которая разочарует многих поклонниц актера.

В кино Козловский дебютировал с молодежного сериала «Простые истины». А уже через четыре года он снялся в легендарном криминальном телехите «Улицы разбитых фонарей». Так, в пятом сезоне по вине персонажа Козловского погибли любимые всеми Ларин и Дукалис. Поклонники сериала до сих пор не могут простить это Даниле.

Кстати, позднее выяснилось, что изначально финал этой серии был совсем другой. Алексей Нилов и Сергей Селин не хотели сниматься в продолжении и отказывались подписывать контракт на шестой сезон. Поэтому продюсеры решили «слить» их персонажей руками Козловского. Так, финал жизни Дукалиса и Ларина получился неубедительным, явно сделанным на скорую руку.

Впрочем, в сериале «Опера. Хроники убойного отдела» произошло чудесное воскрешение героев. Но Козловского от этого не стали меньше ненавидеть.