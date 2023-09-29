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Взвыла нечеловеческим голосом: Кудрявцева оставила тревожное послание в ночи

29 сентября 2023 20:00
Взвыла нечеловеческим голосом: Кудрявцева оставила тревожное послание в ночи

Фанаты обеспокоены заявлениями звезды.

Лера Кудрявцева создает впечатление изысканной светской львицы, которая всегда безупречно выглядит и следит за своими манерами. Но в Сети телеведущая ведет себя совершенно иначе. Недавно знаменитость напугала своих фанатов странным поведением.

Среди ночи в Telegram-канале Кудрявцевой появилось интригующее сообщение. Звезда рассказала, что приближающееся полнолуние сводит ее с ума. Женщина предупредила, что может начать оставлять в Сети неадекватные посты, просит заранее ее извинить.

«Вою на Луну», — заявила Лера.

После этого ведущая пустилась в размышления по поводу того, стоит ли использовать смеющийся эмодзи. Кудрявцева узнала, что молодежь давно отказалась от всем привычного смайлика в пользу еще более традиционного «хахаха». Впрочем, хватило звезды только на пару дней. В итоге она решила, что будет верна себе и любимому смайлу.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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