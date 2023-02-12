«Взвешенные люди»: спустя 6 лет от стройной фигуры победителя не осталось и следа

Тимур Бикбулатов стал победителем второго сезона проекта «Взвешенные люди». На шоу он пришел с весом в 148 килограммов и не побоялся серьезных тренировок и испытаний, поразив всех зрителей своей целеустремленностью.

Первое время после шоу Тимур поддерживал спортивную фигуру. Он активно посещал тренажерный зал и даже стал профессиональным тренером, но спустя некоторое время признался, что до сих пор имеет проблемы с лишним весом. В своих социальных сетях он опубликовал снимок, который шокировал поклонников: все килограммы вернулись обратно.

С того времени Тимуру так и не удалось вновь вернуться в форму. Он продолжает работать тренером и может похвастаться серьезной физической подготовкой, однако за лишним весом нельзя разглядеть эффектную мускулатуру. Сам герой «Взвешенных людей» никак не комментирует перемены в своей внешности и игнорирует многочисленные вопросы обеспокоенных поклонников.