Взрываются лица, тела горят: самую брутальную смерть «Магической битвы» в аниме так и не показали — а Ханами и Дзего не попали даже в топ-5

Взрываются лица, тела горят: самую брутальную смерть «Магической битвы» в аниме так и не показали — а Ханами и Дзего не попали даже в топ-5

19 августа 2025 19:05
Взрываются лица, тела горят: самую брутальную смерть «Магической битвы» в аниме так и не показали — а Ханами и Дзего не попали даже в топ-5

Гибель ключевого персонажа увидим лишь в будущих сезонах.

«Магическая битва» никогда не баловала зрителей мягкими сюжетными твистами. В отличие от многих сененов, где главные герои словно защищены невидимой сюжетной броней, в этом сериале смерть подстерегает любого персонажа — и именно эта непредсказуемость делает мангу Геге Акутами такой притягательной.

Разумеется, не все смерти одинаково сильны: одни физически жестоки, другие бьют по эмоциям, а сочетание этих факторов делает некоторые из них по-настоящему шокирующими.

5. Смерть Рико Аманай

Взрываются лица, тела горят: самую брутальную смерть «Магической битвы» в аниме так и не показали — а Ханами и Дзего не попали даже в топ-5

Рико стала центральным элементом арки о прошлом Годжо и Гето. Школьница, которую герои должны были защитить, готовилась к слиянию с Тенгеном. Когда Гето предложил ей шанс сбежать и жить нормальной жизнью, Рико согласилась, но в этот момент Тодзи выстрелил ей в голову.

Эмоциональный и сюжетный удар этой смерти сложно переоценить: только что найденный смысл жизни обрывается мгновенно, а аниме усилило трагедию музыкой и ракурсами, которые буквально режут сердце.

4. Мэки и массовое уничтожение клана Зенин

Взрываются лица, тела горят: самую брутальную смерть «Магической битвы» в аниме так и не показали — а Ханами и Дзего не попали даже в топ-5

После жертвы Май ради усиления сестры, Мэки получает силу, сравнимую с Тодзи, и устраивает настоящий апокалипсис в доме Зенин. Она безжалостно разрубает противников, иногда буквально снимая лица с тел. Физическая жестокость здесь выходит на первый план, а эмоциональная разрядка делает момент одновременно ужасным и катарсическим.

3. Смерть Кэнто Нанами

Взрываются лица, тела горят: самую брутальную смерть «Магической битвы» в аниме так и не показали — а Ханами и Дзего не попали даже в топ-5

В отместку за смерть Проклятия Бедствия Дагона, Дзего сжег заживо всех, кого считал ответственными за это, включая Нанами. Однако это не убило колдуна, который продолжал сражаться с преображенными людьми так долго, как мог.

К сожалению, пока он это делал, Махито нашел его и убил на глазах у Юдзи, еще больше опустошив молодого колдуна.

Смерть Нанами сочетает физическую жестокость с эмоциональной катастрофой для молодого героя и фанатов, которые уже успели обрадоваться его выживанию после ожога Дзего.

2. Смерть Нобары Кугисаки

Взрываются лица, тела горят: самую брутальную смерть «Магической битвы» в аниме так и не показали — а Ханами и Дзего не попали даже в топ-5

Нобара стала еще одной жертвой Махито во время инцидента в Сибуе. Преследуя одного из его клонов, Нобара вернулся к основному телу Махито, где он смог коснуться ее лица, отчего ее глаз взорвался. Смерть Нобары была настолько жестокой, что некоторые фанаты до сих пор отрицают ее, утверждая, что технически сериал этого не подтвердил.

Фанаты до сих пор спорят о ее судьбе, но отсутствие героини в дальнейшем повествовании почти наверняка подтверждает ее кончину.

1. Смерть Сатору Годжо

Взрываются лица, тела горят: самую брутальную смерть «Магической битвы» в аниме так и не показали — а Ханами и Дзего не попали даже в топ-5

В одном из последних глав он кажется победившим Сукуну, и лишь потом оказывается, что его разрубили пополам. Этот момент сочетает визуальный шок, масштаб разрушения и эмоциональный удар — мы видим любимого героя мертвым и осознаем, что угроза еще не миновала.

Любопытно, что в этот список не попали такие заметные фигуры, как Ханами и Дзего. Несмотря на их значимость, авторы выбрали другие моменты, которые ударили по фанатам сильнее именно эмоционально и визуально. По версии обозревателей ScreenRant, гибель обоих злодеев (от Годжо и Сукуны соответственно) входит в топ-10 самых брутальных.

Ранее мы также писали: Логику запечатали сильнее, чем Годжо Сатору во 2 сезоне: эти 5 сюжетных дыр создатель «Магической битвы» наотрез отказался исправлять

Фото: Кадры из аниме «Магическая битва»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
