Взрослые тайны любимцев детворы: это в «Спокойной ночи, малыши!» скрывали годами

Детская передача «Спокойной ночи, малыши!» сразу полюбилась юным зрителям и их родителям. Однако мало кто из них догадывался о том, с какими трудностями было сопряжено производство программы.

Каждый вечер дети собирались у экранов телевизоров, и любимые герои их не подводили. Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша разыгрывали свои спектакли, после чего вниманию зрителей представлялась сказка на ночь. Между тем у любимцев детворы были свои, взрослые, тайны, которые годами скрывались от широкой общественности.

В частности, проект не мог похвастаться щедрым финансированием со стороны государства. Экономить приходилось буквально на всем: одежду персонажам, которую изначально закупали в Англии, обновляли раз в три года, а после и вовсе стали шить самостоятельно. Впрочем, разницу поклонники программы не увидели: выглядеть хуже герои не стали.

Самый же большой удар по проекту был нанесен после того, как на телевидении ввели запрет на кукольных персонажей. Тогда, как пишет портал «Культурология», программу вели исключительно дикторы, что крайне не понравилось поклонникам «Спокойной ночи, малыши!». Те забросали руководство передачи письмами с просьбой вернуть на экраны полюбивших детям героев. Эти мольбы были услышаны, и Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша снова появились в эфире.