Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков

Советские художники подарили публике десятки ярких картин, которые известны во всем мире. И если часть мультфильмов вдохновляла и воодушевляла подрастающее поколение, то некоторые по-настоящему пугали.

Так, одним из самых страшных признан анимационный фильм «Будет ласковый дождь» Назима Туляходжаева. Его сюжет построен на произведении Рэя Брэдбери, а главный герой — робот, который ухаживает за семьей людей, несмотря на то, что все они скончались после ядерной войны.

Как отмечали зрители, мультик пугает своей атмосферой тревожности и безысходности. Из-за него многие юные поклонники в течение долгого времени боялись роботов и возможности в одиночестве остаться в вымершем из-за войны мире. И за годы развития анимации ни одному художнику так и не удалось превзойти Туляходжаева и произвести большее впечатление на зрителей.