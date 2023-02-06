Взрослая пышка-учительница: глазам не поверите, на ком женился юный Шаман (фото)

Сегодня музыкант Ярослав Дронов, известный под своим сценическим псевдонимом Шаман, явно не жалуется на недостаток внимания со стороны прекрасных дам. Тем не менее наладить личную жизнь певцу удалось не сразу.

Бывший одноклассник артиста Иван Мягких засветился в студии шоу «Звезды сошлись», где заметил, что в юности исполнитель совсем не интересовал девочек, поскольку был слишком необщительным и закрытым. Однако звезде удалось поразить всех во время выпускного бала — на торжестве Дронов появился в компании педагога по вокалу Марины Рощупкиной, младше которой был на целых шесть лет.

Именно на ней в 2012 году и женился артист. Брак со взрослой пышкой-учительницей просуществовал четыре года. Несмотря на то, что у супругов появилась общая дочь Варвара, они приняли решение о расставании. К слову, после разрыва родителей звездная наследница осталась жить с матерью.