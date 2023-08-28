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Взрослая и проблемная: у Фадеева и Глюкозы обнаружилась общая дочь

28 августа 2023 20:00
Взрослая и проблемная: у Фадеева и Глюкозы обнаружилась общая дочь

Девушка громко заявляет о себе.

Певица Глюкоза била все рекорды популярности в разгар нулевых. Проект продюсировал Максим Фадеев, и поклонники то и дело судачили о его романе с подопечной. Слухи не подтвердились, однако позднее выяснилось, что у Глюкозы и ее наставника есть общая дочь.

Дело в том, что Фадеев является крестным отцом старшей наследницы артистки. Сегодня Лидия, дочь Глюкозы, уже взрослая девушка, и в последние годы информация о ней появляется в прессе все чаще. Многие называют ее проблемным подростком из-за эпатажного стиля и далеко не образцового поведения.

У Лидии были серьезные неприятности в школе. Девушку два раза отчисляли из учебных заведений из-за дурных привычек и странного поведения. А недавно дочь Глюкозы появилась на мероприятии в экстравагантном наряде, который поверг в шок даже видавших виды зрителей. На Лидии было платье, сшитое из кусков разной ткани, а сверху надета рубашка в стиле хаки.

В обычной жизни девушка одевается не менее эпатажно. Ее часто можно видеть в неформальной одежде и со странным макияжем на лице.

Взрослая и проблемная: у Фадеева и Глюкозы обнаружилась общая дочь
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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