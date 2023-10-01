Взорвался от злобы: Певцов спустил всех собак на известного актера

Дмитрий Певцов в последнее время намного реже появляется на экране. Звезда «Бандитского Петербурга» стал более внимательно подходить к выбору ролей, а предложений получает уже не так много, как в молодости. Недавно в руки актера попал отличный сценарий, но ему пришлось отклонить предложение. Работать предстояло с тем, кого Дмитрий на дух не переносит.

По словам Певцова, его очень заинтересовал проект под названием «Я люблю тебя, Россия». В его рамках должны были отснять восемь историй от разных режиссеров. Но художественным руководителем альманаха стал актер и режиссер Константин Богомолов.

Дмитрий признался, что не может сотрудничать с таким человеком. По словам артиста, у супруга Ксении Собчак нет ничего святого. Для него важен только эпатаж, а такую позицию актер поддержать не может.