Взглянув на постаревшего Биффа из «Назад в будущее», фанаты обомлели: такого они не ждали

Томас Уилсон исполнил в приключенческом фильме «Назад в будущее» роль задиры Биффа. Артист настолько хорошо вжился в роль, что многие поклонники были уверены, что и в обычной жизни он ведет себя точно так же, как и его персонаж. Однако, как оказалось, домыслы фанатов нельзя назвать правдой.

Так, на самом деле Уилсон отличается добротой и отзывчивостью. Он занимается не только актерством, но и фотографией, а также живописью. При этом знаменитость ведет свой канал на YouTube и воспитывает четырех наследников вместе с супругой.

Съемки у Земекиса стали одним из главных карьерных успехов Уилсона. После трилогии его начали приглашать в другие проекты, а со временем он начал заниматься еще и озвучкой мультфильмов. За время работы он успел принять участие почти в 140 различных фильмах и сериалах.

О своей жизни артист рассказывает в социальных сетях. Там он публикует не только бытовые истории, но и делится своими художественными работами, которые собирают множество комплиментов от поклонников. При этом многие отмечают, что выглядит 63-летний Уилсон точно так же, как и его персонаж из «Назад в будущее», которого гримеры превратили в старика.