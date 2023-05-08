Взгляните на универсальное платье: его умудрилась надеть каждая звезда шоу-бизнеса

Мировые знаменитости, независимо от рода деятельности, всегда стараются сохранять свой уникальный стиль. По этой причине они тщательно подходят к выбору наряда для выхода в свет, чтобы случайно не повторить образ другой модницы. Однако и в этом правиле есть свои исключения.

Такие красавицы, как Кейт Миддлтон, Дженнифер Энистон, Кира Найтли и многие другие, позабыли о своей индивидуальности ради универсального платья от бренда The Vampire’s Wife. У этого наряда приталенный силуэт, длина миди и рукава три четверти.

К тому же у этой элегантной вещи нет глубокого декольте, а расцветки чаще всего очень спокойные и не бросаются в глаза.

Тем не менее популярные актрисы, модели и даже представительницы королевских семей без ума от этого сдержанного платья. Оно подчеркивает стройную фигуру модниц, а также придает им больше женственности.