Взглянете на Лукашина иначе: раскрыта поразительная деталь в «Иронии судьбы»

«Ирония судьбы, или С легким паром!» стала одним из главных новогодних фильмов в стране. Несколько поколений зрителей каждый год наблюдают за приключениями Жени Лукашина, который случайно оказывается в другом городе, где встречает любовь своей жизни. При этом поклонники до сих пор обсуждают, правильно ли поступил главный герой, бросив свою невесту ради случайной знакомой.

Как отмечают зрители, узнать истинное отношение главного героя к своей избраннице можно в самые первые минуты картины. Дело в том, что Лукашин сначала нехотя делает предложение своей возлюбленной Гале. И случается это как раз из-за давления невесты. Потом же оказывается, что его близкие друзья, с которыми он ходит в баню, даже не догадывались о невесте своего друга. Для них новость о грядущей свадьбе становится настоящим шоком.

Дело в том, что Лукашин, как уверены внимательные поклонники, никогда не считал Галю любовью всей своей жизни. Он не видит с ней общего будущего, а его мать тоже против их союза. Это подтверждает и его поведение сразу после торжественного предложения: Лукашин в исполнении Андрея Мягкова ведет себя как загнанный зверь и пытается как можно скорее сбежать из дома.

Отношение к Гале, как уверены зрители, оправдывает поведение главного героя. По словам пользователей Сети, Лукашин не мог представить себе жизнь с Галей и даже не воспринимал ее как свою избранницу.