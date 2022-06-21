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Взгляд в одну точку и неясное бормотание: состояние Славы Зайцева вызвало оторопь

21 июня 2022 10:45
Взгляд в одну точку и неясное бормотание: состояние Славы Зайцева вызвало оторопь

Весной этого года знаменитость встретил 84-летие.

Вячеслав Зайцев шокировал фанатов, появившись на Московской неделе моды в инвалидном кресле. Подробностями ситуации делится Telegram-канал Super.

Вот уже несколько лет прославленный модельер борется с болезнью Паркинсона. Именно из-за нее дизайнеру все сложнее передвигаться самостоятельно, а сам он большую часть времени находится дома и ведет затворнический образ жизни. При этом он все же решил приехать на открытие столичного показа мод, однако смог появиться там лишь в инвалидном кресле.

Как передают очевидцы, все время Зайцева катал по мероприятию специальный помощник. Сам модельер, хоть и выбрал весьма стильный образ, выглядел безучастно и потерянно. Якобы все время он бормотал себе что-то под нос, а его взгляд был направлен в одну точку.

Сам Зайцев, а также его родные пока никак не прокомментировали ситуацию. Отметим, что на Неделе моды прошел показ бренда дизайнера, который возобновил свою работу после долгого перерыва.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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