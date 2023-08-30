Взгляд прожигает до костей: ахнете, увидев внешность внука Распутина

Мужчина считает, что свой дар он унаследовал от деда.

Личность Григория Распутина до сих пор будоражит умы общественности. Приближенный семьи императора Николая II позиционировал себя как старец и целитель, однако многие считали его шарлатаном и прохвостом.

Сегодня многие тайны из жизни Распутина остаются нераскрытыми. Немало вопросов вызывают потомки «прозорливца», родство которых с Григорием теперь крайне трудно подтвердить или опровергнуть.

Несколько лет назад Виктор Пролубщиков из села Покровское Тюменской области открыл у себя талант к исцелению: он якобы может вылечить человека одним касанием руки. Мужчина предположил, что является родственником Распутина, от которого он унаследовал редкий дар.

Признанные потомки Григория считают Виктора лжецом. Правнучка провидца Лоранс Ио-Соловьефф специально прибыла из Франции, чтобы встретиться с предполагаемым родственником. Заодно она провела процедуру ДНК.

Генетическая экспертиза показала, что вероятность их родства равна 22,25%. По словам специалиста, в роду у Виктора и Лоранс есть общий предок, но для точного результата нужно больше исследований. Многие уверены, что родство между Пролубщиковым и Распутиным очевидно: тяжелый взгляд у «старцев» способен прожечь до самых костей.