Взгляд прикован только туда: одна деталь в доме Преснякова не дает покоя (фото)

Владимир Пресняков озадачил подписчиков фотографией из собственной спальни. В своем Телеграм-канале артист разместил фотографию. На ней он, судя по всему, вместе с сыном и женой Натальей Подольской смотрит мультфильм. В кадре также присутствует собака семейства, но внимательные поклонники обнаружили странную деталь.

Ярким пятном на комоде выглядит детская кукла с рыжими волосами. Пользователи Сети усмотрели в ней сходство с супругой артиста и не поймут, зачем звездной чете держать в спальне такую игрушку. Еще больше подписчикам не понравились некоторые интерьерные решения. «Как по мне, так телевизору в спальне не место. В спальне занимаются другим», — игриво намекнула поклонница.

Фото, скорее всего, сделано в загородном доме артиста в коттеджном поселке «Антоновка» (7 км от МКАД). 600-метровый особняк с четырьмя спальнями, бильярдом, хаммамом и каминным залом выполнен в стилях лофт и прованс.